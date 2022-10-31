Şenol Güneş, Fatih Terim'i geride bıraktı

Beşiktaş'ta Valerien Ismael'in görevden ayrılmasının ardından anlaşma sağlanan Şenol Güneş, ilk maçına Ümraniyespor karşısında çıktı.

Siyah-beyazlıların rakibini 5-2'lik skorla geçtiği müsabakada ilginç bir tesadüf yaşandı. Beşiktaş, sahadan 5-2 galip ayrıldı. Siyah Beyazlılar'ın gollerini Cenk Tosun (2), Weghorst (2) ve Tayyip Talha kaydetti. Beşiktaş, bu sezon ilk kez bir maçı 5 golle tamamladı.



ŞENOL GÜNEŞ, FATİH TERİM'İ GEÇTİ



Opta verilerine göre; Şenol Güneş bu galibiyetle birlikte kariyerinde mağlup ettiği Süper Lig ekibi sayısını 51'e yükseltti.

Süper Lig tarihinde daha önce 50 farklı rakibi mağlup etme başarısı gösteren Fatih Terim'in başarısını elinden alan Şenol Güneş bu alanda zirvenin sahibi oldu. Şenol Güneş, Spor Toto Süper Lig tarihine geçti.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ