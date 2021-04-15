Şenol Güneş: 'En iyi kaleci Rüştü Reçber'dir'

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Tivibu Spor'da açıklamalarda bulundu.



Türk futbol tarihinin en başarılı kalecisinin Rüştü Reçber olduğunu ifade eden Şenol Güneş, "Türkiye'de geçmişten bugüne kadar gelen en iyi kaleci Rüştü Reçber'dir. Rüştü çok daha iyi bir kaleci olabilirdi, kendisini de daha da fazla geliştirebilirdi. Şu anda da iyi kaleciler var ama bunları daha "tam oldu" olarak kabul etmiyorum. Çok iyi kalecilerimiz var şu anda hepsini takip ediyoruz. Zamanı geldiği zaman herkese gereken şans veriririz. Her takım, benim kalecim en iyisi diyor, bu çok güzel bir şey; milli takımın ne kadar istendiğini gösteriyor. Uğurcan, Altay, Volkan, Mert, Serkan, Sinan, Ersin... Çok iyi kaleciler. Her kaleciyi takip ediyoruz ama milli takımda da 7-8 kaleciye forma veremiyoruz. Kalecilerimiz çok çalışacak, süreklilik sağlayacak; mutlaka birisi görür, ben kesin görürüm merak etmesinler" dedi.



