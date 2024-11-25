Şenol Güneş: "Değişim yapmamız gerekiyordu"

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, Adana Demirspor maçı öncesi "Sürekli aynı şeyleri yaparak farklı sonuç bekleyemezsiniz, bu nedenle bizim de değişim yapmamız gerekiyordu, yaptık" dedi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Şenol Güneş: 'Değişim yapmamız gerekiyordu'
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25 Kasım 2024 10:44
Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, ligde Adana Demirspor ile oynayacakları maça odaklandı.

Trabzon'da olan oyuncularla çok iyi vakit geçirip çalıştıklarını belirten Şenol Güneş, milli oyuncuların da formda bir şekilde takıma katıldığını belirtti.

Adana Demirspor maçı öncesi oyuncularla barbekü partisinde de bir araya gelen tecrübeli hoca, oyuncuların enerjisini ve motivasyonunu hep yukarı çekmeye çalıştı.

Güneş, devre arasına kadar kalan 7 maçı işaret ederek, "7 maçı bu kadro ile en iyi şekilde tamamlamak istiyoruz. Bazı kararlar aldık ve sonuçlarını göreceğiz. Sürekli aynı şeyleri yaparak farklı sonuç bekleyemezsiniz, bu nedenle bizim de değişim yapmamız gerekiyordu, yaptık" ifadelerini kullandı.

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