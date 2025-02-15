Şenol Güneş, Beşiktaş'a karşı yine mağlup

Trabzonspor'un tecrübeli teknik adamı Şenol Güneş, 13 yıl sonra konuk olduğu Beşiktaş deplasmanından yine 3 puan çıkaramadı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Şenol Güneş, Beşiktaş'a karşı yine mağlup
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15 Şubat 2025 23:28

Beşiktaş ile 2 şampiyonluk yaşayan Trabzonspor'un tecrübeli teknik direktörü Şenol Güneş, 13 yıl sonra konuk geldiği Dolmabahçe'den galibiyet alamadı. 

Son olarak 21 Ekim 2012 tarihinde o zamanki adıyla İnönü Stadı'nda bordo-mavili ekiple siyah-beyazlılar ile karşılaşan Güneş, sahadan 1-1 beraberlikle ayrılmıştı.

Beşiktaş'a gelmeden bir sezon önce de Bursaspor'un başında siyah-beyazlı ekibe rakip olan Güneş, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan maçta Beşiktaş'a 3-2 yenilmişti.


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