Şenol Güneş, Beşiktaş'a karşı yine mağlup

Beşiktaş ile 2 şampiyonluk yaşayan Trabzonspor'un tecrübeli teknik direktörü Şenol Güneş, 13 yıl sonra konuk geldiği Dolmabahçe'den galibiyet alamadı.



Son olarak 21 Ekim 2012 tarihinde o zamanki adıyla İnönü Stadı'nda bordo-mavili ekiple siyah-beyazlılar ile karşılaşan Güneş, sahadan 1-1 beraberlikle ayrılmıştı.



Beşiktaş'a gelmeden bir sezon önce de Bursaspor'un başında siyah-beyazlı ekibe rakip olan Güneş, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan maçta Beşiktaş'a 3-2 yenilmişti.



