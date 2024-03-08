Senegal, Aliou Cisse'nin sözleşmesini uzattı

Senegal Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Aliou Cisse'nin sözleşmesi uzatıldı.
Senegal Futbol Federasyonu, 2015'ten bu yana takımın başında bulunan 47 yaşındaki Senegalli teknik direktörle 2026'ya kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.
Cisse yönetimindeki Senegal, 2019'da final oynadığı Afrika Uluslar Kupası'nda 2021'de ise şampiyonluk yaşamıştı.
Senegal Futbol Federasyonu, 2015'ten bu yana takımın başında bulunan 47 yaşındaki Senegalli teknik direktörle 2026'ya kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.
Cisse yönetimindeki Senegal, 2019'da final oynadığı Afrika Uluslar Kupası'nda 2021'de ise şampiyonluk yaşamıştı.
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