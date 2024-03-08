Senegal, Aliou Cisse'nin sözleşmesini uzattı

Senegal teknik direktör Aliou Cisse'nin sözleşmesini 2026'ya kadar uzatıldığını açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Senegal, Aliou Cisse'nin sözleşmesini uzattı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
08 Mart 2024 23:04
Senegal Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Aliou Cisse'nin sözleşmesi uzatıldı.

Senegal Futbol Federasyonu, 2015'ten bu yana takımın başında bulunan 47 yaşındaki Senegalli teknik direktörle 2026'ya kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.

Cisse yönetimindeki Senegal, 2019'da final oynadığı Afrika Uluslar Kupası'nda 2021'de ise şampiyonluk yaşamıştı.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery