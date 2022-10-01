Semih Güler: 'Galatasaray'a iyi karşı koyduk'

Adana Demirspor forması giyen Semih Güler, Galatasaray maçının ardından açıklama yaptı.



Kısa bir açıklama yapan Semih Güler, "3 puan için çıktık. Ancak uzun süre 10 kişi oynadık, bu da bizi etkiledi. Pozisyonlar bulduk, hava şartları zordu. İyi bir maç oldu. Taraftarlarımıza da teşekkürler. Galatasaray da çok güçlü. Onlara iyi şekilde karşı koyduk. Haftaya 3 puanı almak istiyoruz." ifadelerini kullandı.



Akdeniz ekibinde Kevin Rodrigues ise, "Çok zor bir maçtı. İleride çok baskı kurdular. Kırmızı karttan sonra geriye çekilmek zorunda kaldık. 1 puanı hak ettiğimizi düşünüyorum." dedi.





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