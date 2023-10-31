Selim Soydan: 'TFF; Lale Orta'nın ifşasından korkuyor'

Selim Soydan, "TFF yönetimi sakın ipe un sermesin. Biz bu işleri az çok anlayan bilen insanlarız. Erden Timur A Spor'a çıktığı Salı gecesi Mehmet Büyükekşi yayıncı kuruluşun eski müdürünün genel sekreterini arıyor ve Lale Orta'nın 3 Mart'ta VAR odasına girip girmediğini soruyor. Açıklamanın doğru olduğunu öğrenince ertesi gün üç yöneticisini toplayıp yol haritası çiziyor. Maalesef onların yol haritası yolu kaybettirmek üzere kuruldu ki 15 gündür ses dahi çıkaramadılar. Bakın burası çok vahim bir şey; Yönetim Kurulu Hukuk Kurulu'na, Hukuk Kurulu da Etik Kurulu'na bu dosyayı sevk ediyor. Yani ölme eşeğim ölme. Son beş yılda Türkiye Futbol Federasyonu'nda Etik Kurulu'na bir tek dosya gitmemiş. Daha önce demiştim ki Ali Koç'a tezgah kuruluyor, bizim şampiyonluklar (Fenerbahçe'nin 28 şampiyonluk iddiası) için... Biz kuracağız, şey kuracağız dediler. Üç buçuk, dört ay geçti, daha hiç ses yok. Bu birinci tezgahtı. Şimdi bu da ikinci tezgah arkadaş. Yani bunun Etik Kurulu'na gitmesi, 3 sene 4 sene belki de çıkmayabilir. Hatta hiçbir karar alınmayabilir burada" dedi.



"ERDEN TİMUR'UN İDDİALARI DOĞRU!"



Erden Timur'un iddialarını araştırdığını söyleyen Selim Soydan, "Erden Timur doğruları söylemiş. MHK'nin eski başkanı Lale Orta sahiden Adana Demirspor - Fenerbahçe maçının görüntülerini VAR Odası'ndan çıkarmış. Sonra da bütün hakemlere, 'Ben o görüntüleri Ali Koç'a gönderip ikna ettim' demiş. Hakemlerin gözünde olaylara müdahale eden, Ali Koç'u bile manipüle eden bir başkan olarak gözükmek istemiş. Hakemlere yanlış bir mesaj vermiş. Şimdi böyle bir incelikli sistemde Lale Orta'nın VAR odasındaki görüntülerinin olmaması imkansız, imkan yok." ifadelerini kullandı.



"LALE ORTA'NIN İFŞASINDAN KORKUYORLAR"



Soydan, "Şimdi ben diyorum ki, eğer görüntü yok derlerse, ben de şu karşılığı vereceğim. 'Lale Orta'nın söylemlerinden ifşasından korkuyorlar. Onu koruma altına alıyorlar.' Eğer Lale Orta 'Bana üstlerim üslerim emir verdi. Ben bu görüntüyü aldım' demesinden korkuyorlar. Bu noktada Koç, "Bana mesaj gelmedi" diyorsa ona inanacak herkes. Ama zaten dert, o görüntülerin yasak biçimde cep telefonuna aktarılması. Bunu yapan MHK Başkanı, her şeyi yapar. TFF de Orta'yı bu hareketleri yüzünden göndermiş, bence onlar bu görüntü çıkarma işini biliyorlardı." açıklaması yaptı.



"TOROĞLU'NUN İDDİASI SONRASI EKSTRA KAMERA"



Soydan, "Erman Toroğlu, A Spor'da Cüneyt Çakır'ın yardımcısının VAR kayıtlarını istediği iddialarının var olduğunu söylüyor. Kayıtlara hiçbir şekilde ulaşamıyorlar. Kayıtları bulamadıkları için hemen VAR'a giriş çıkışlara ekstra güvenlik kameraları yerleştiriyorlar. VAR bilgisayarı çalıştığı anda kayda geçen kamera sistemi oluşturuyorlar. Kimvurduya gitmesin diye kayıtları 1 sene saklama kararı alıyorlar." iddiasını öne sürdü.





, Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili'un,Lider Haber'de yayımlanan Telegol'de son noktayı koydu.