Selçuk İnan: 'Hiç kolay değil'

Kocaelispor teknik direktörü Selçuk İnan, 3-1 kaybettikleri Fenerbahçe maçının ardından konuştu.

"Bu kadar erken gol yemek beklediğimiz bir şey değildi. Biraz daha önde oynamamızı devreye sokmamızı sağladı. Can'ı öne attık. Yeni bir takımız. 1 gol yedikten sonra 5-6 dakika oyundan düştük ama sonra dengeledik. Duran toptan golü de bulduk. Oyun da istediğimiz gibi gidiyordu. Fenerbahçe'nin pozisyonu yokken ikinci golü yedik. Rakibiniz kadar mücadele etmezseniz kazanamazsınız. Fiziksel olarak güçlü bir takım. Bütün hava toplarını kazandılar. Defansif olarak daha iyi bir maç çıkarmamız gerekirdi."



"Yeni bir takım kurmak çok kolay değil. Gaziantep'te önemli işler yaptık ama takım yaratmak kolay olmadı. Burası çok büyük bir camia. Bu yüzden buraya geldim. Kendi seyircimiz önünde yenilmez bir takım yaratmak istiyoruz ama kolay değil. Bu maça yeni gelen 3 oyuncuyla çıktı. Bir stoper aldık, sezonu kapattı. Ahmet Oğuz sakatlandı. Oyuncu getirmek çok zor. Biz bunu bilerek geldik. Kendime güveniyorum. 3 maçta puan kazanamadık ama iyi mücadele ettik."



Chobani Stadı'ndaki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan İnan, puan ya da puanlar alacaklarına inandıklarını dile getirerekifadelerini kullandı.Yeni bir takım olduklarını ve oyuncuların birlikte oynamaya çalıştığını dile getiren İnan,açıklamasını yaptı.Oyuna sonradan giren Karol'un 5 aydır antrenman yapmadığını belirten Selçuk İnan, oyuncunun kendisine hazır olmadığını söylediğini dile getirdi.Bu gibi durumlarda oyuncuyu dinlemek gerektiğini vurgulayan İnan,diye konuştu.Hakemlerle ilgili konuşmak istemediğini belirterek sözlerini sürdüren Selçuk İnan, şöyle konuştu:Duran topları problem olarak gördüğünün de altını çizen İnan,diyerek sözlerini tamamladı.