Selahattin Baki'den derbi cevabı!

Fenerbahçe Basın Sözcüsü Selahattin Baki, Hatayspor maçının ardından Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak derbi için gelen soruyu yanıtladı.
Beyaz TV'ye konuşan Baki, "Derbiden nasıl bir sonuç bekliyorsunuz?" şeklinde gelen soruya şu cevabı verdi;
"Fenerbahçe'ye yarayan bir sonuç olmasını bekliyoruz"
GALATASARAY'A ÇAĞRI
Selahattin Baki, Hatayspor ile oynanan maçın ardından basın mensuplarına da açıklamalarda bulunmuştu. Sarı-lacivertli idareci, o açıklamalarda Galatasaray'a Süper Kupa maçı için yabancı hakem başvurusu yapma çağrısında bulunmuştu.
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Beyaz TV'ye konuşan Baki, "Derbiden nasıl bir sonuç bekliyorsunuz?" şeklinde gelen soruya şu cevabı verdi;
"Fenerbahçe'ye yarayan bir sonuç olmasını bekliyoruz"
GALATASARAY'A ÇAĞRI
Selahattin Baki, Hatayspor ile oynanan maçın ardından basın mensuplarına da açıklamalarda bulunmuştu. Sarı-lacivertli idareci, o açıklamalarda Galatasaray'a Süper Kupa maçı için yabancı hakem başvurusu yapma çağrısında bulunmuştu.
SELAHATTİN BAKİ'NİN O AÇIKLAMALARI İÇİN TIKLAYINIZ