Selahattin Baki'den derbi cevabı!

Fenerbahçe Basın Sözcüsü Selahattin Baki, Hatayspor ile oynanan maçın ardından derbi için gelen soruya cevap verdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Selahattin Baki'den derbi cevabı!
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03 Mart 2024 00:18
Son güncelleme 03 Mart 2024 00:22
Fenerbahçe Basın Sözcüsü Selahattin Baki, Hatayspor maçının ardından Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak derbi için gelen soruyu yanıtladı.

Beyaz TV'ye konuşan Baki, "Derbiden nasıl bir sonuç bekliyorsunuz?" şeklinde gelen soruya şu cevabı verdi;

"Fenerbahçe'ye yarayan bir sonuç olmasını bekliyoruz"

GALATASARAY'A ÇAĞRI

Selahattin Baki, Hatayspor ile oynanan maçın ardından basın mensuplarına da açıklamalarda bulunmuştu. Sarı-lacivertli idareci, o açıklamalarda Galatasaray'a Süper Kupa maçı için yabancı hakem başvurusu yapma çağrısında bulunmuştu.

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