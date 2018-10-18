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Sedat Karabük: "Antalyaspor, her sene UEFA'ya gidecek"

Antalyaspor, futbol direktörlüğü için takımın başına getirdiği Sedat Karabük için basın toplantısı düzenledi.

Kaynak: DHA
Sedat Karabük: 'Antalyaspor, her sene UEFA'ya gidecek'
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18 Ekim 2018 14:30
Antalyaspor'da Sedat Karabük, 3 yıllığına altyapı futbol direktörlüğü görevine getirildi.

Antalyaspor'da altyapı futbol direktörlüğü görevine başlayan Sedat Karabük için imza töreni düzenlendi. Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde düzenlenen törende konuşan Antalyaspor Genel Menajeri Servet Çavuşoğlu, daha önce de Antalyaspor'da futbol direktörü olarak görev yapan Karabük ile önümüzdeki dönem için tekrar anlaştıklarını söyledi.

Futbol direktörü, akademi ve oyuncu tarama sorumluluğunu Karabük'ün üstleneceğini aktaran Çavuşoğlu, "Önümüzdeki dönemde kurumsallaşmış, yapılanmayı tamamlamış Antalyaspor akademisi ve oyuncu taraması oluşturacağız" dedi.

Karabük ise Antalyaspor'da tekrar göreve geldiği için mutlu olduğunu söyledi. Antalyaspor'un kendisi için özel bir yeri olduğunu anlatan Karabük, başkan Ali Şafak Öztürk ile görüşmesinde futbola yönelik duygularının örtüştüğünü ve heyecanlandığını söyledi. Karabük, üç yıllık süre sonrasında Antalyaspor'un hem profesyonel hem kurumsal yapıya kavuşacağına inandığını dile getirdi. Antalya ve çevresinden oyuncuların başka illere gitmesini önlemeye çalışacaklarını anlatan Karabük, küçük yaşlarda çocuklara Antalyaspor kültürünü yerleştirmek istediklerini belirtti. Karabük, "Antalyaspor'un 3-5 yıl sonra UEFA'ya her sene giden kulüp olacağına inanıyorum" dedi.

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