Sebastian Szymanski, Lille karşısında büyüledi

Fenerbahçe'de Polonyalı oyuncu Sebastian Szymanski, Adana Demir mücadelesinde orta sahanın merkezinde forma giymişti. Mourinho, dünkü Lille rövanşında öğrencisini yeniden 10 numaraya çekti.
BÜYÜK BEĞENİ KAZANDI
Szymanski, Fransız ekibi karşısında gösterdiği performansla taraftarının beğenisini kazandı.
İlk yarıda uzaktan çektiği şutla rakip kaleciyi zorlayan yıldız futbolcu, mücadele anlamında ise yine elinden geleni yaptı ve presiyle rakip takıma rahat oyun kurma fırsatı tanımadı.
Mourinho çift forvete döndükten sonra yeniden merkeze geçen başarılı oyuncu, bu bölümde de başarılı uzun paslarıyla dikkat çekti.
BÜYÜK BEĞENİ KAZANDI
Szymanski, Fransız ekibi karşısında gösterdiği performansla taraftarının beğenisini kazandı.
İlk yarıda uzaktan çektiği şutla rakip kaleciyi zorlayan yıldız futbolcu, mücadele anlamında ise yine elinden geleni yaptı ve presiyle rakip takıma rahat oyun kurma fırsatı tanımadı.
Mourinho çift forvete döndükten sonra yeniden merkeze geçen başarılı oyuncu, bu bölümde de başarılı uzun paslarıyla dikkat çekti.
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