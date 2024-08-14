Sebastian Szymanski, Lille karşısında büyüledi

Fenerbahçeli futbolcu Sebastian Szymanski, Lille karşısında oynadığı oyun ve gösterdiği eforla Sarı-lacivertli taraftarın büyük beğenisini kazandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Sebastian Szymanski, Lille karşısında büyüledi
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14 Ağustos 2024 09:38
Fenerbahçe'de Polonyalı oyuncu Sebastian Szymanski, Adana Demir mücadelesinde orta sahanın merkezinde forma giymişti. Mourinho, dünkü Lille rövanşında öğrencisini yeniden 10 numaraya çekti.

BÜYÜK BEĞENİ KAZANDI

Szymanski, Fransız ekibi karşısında gösterdiği performansla taraftarının beğenisini kazandı.

İlk yarıda uzaktan çektiği şutla rakip kaleciyi zorlayan yıldız futbolcu, mücadele anlamında ise yine elinden geleni yaptı ve presiyle rakip takıma rahat oyun kurma fırsatı tanımadı.

Mourinho çift forvete döndükten sonra yeniden merkeze geçen başarılı oyuncu, bu bölümde de başarılı uzun paslarıyla dikkat çekti.

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