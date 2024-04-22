Boston Celtics yorumcusu Brian Scalabrine, Miami Heat'in Boston Celtics yıldızı Jayson Tatum'ı kasıtlı olarak sakatlamaya çalıştığını iddia etti.



Celtics'in Heat'e karşı ilk tur playoff karşılaşmasının 114-94 skorla galip geldiği 1. maçında Tatum, bir pozisyonda ribaund alırken Caleb Martin tarafından sert bir faule maruz kaldı.



Scalabrine, faulün Tatum'u kasten sakatlamak amacıyla yapıldığını düşündüğünü açıkladı:



"Erik Spoelstra bitime 1:30 kala 16 sayı gerideyken mola aldı ve 30 saniye sonra bu faul oldu. Bu bana biraz şaibeli göründü."









Karşılaşmayı 23 sayı, 10 ribaund ve 10 asistle kariyerinin ilk playoff triple-double'ını yaparak tamamlayan Tatum, maç sonrası bu faulün o kadar da önemli olmadığını söyledi:



"Bunun playoff basketbolu olduğunu anlıyorum. Bu fiziksel bir oyun ve onlar da çok iyi bir takım. Böyle şeyler olur. Muhtemelen bu seride o şekilde maruz kalacağım son faul o olmayacak. Sakatlanmadım sonuçta..."



Heat cephesinde Jimmy Butler'ın yokluğunda takımın skor lideri 24 sayıyla oynayan Bam Adebayo olmuştu.



