Scalabrine'den "Heat, Tatum'ı kasıtlı olarak sakatlamaya çalıştı" iddiası!

Boston Celtics yorumcusu Brian Scalabrine, Miami Heat'in Boston Celtics yıldızı Jayson Tatum'ı kasıtlı olarak sakatlamaya çalıştığını iddia etti.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Twitter
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Scalabrine'den 'Heat, Tatum'ı kasıtlı olarak sakatlamaya çalıştı' iddiası!
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22 Nisan 2024 12:10
Son güncelleme 22 Nisan 2024 12:11
Boston Celtics yorumcusu Brian Scalabrine, Miami Heat'in Boston Celtics yıldızı Jayson Tatum'ı kasıtlı olarak sakatlamaya çalıştığını iddia etti.

Celtics'in Heat'e karşı ilk tur playoff karşılaşmasının 114-94 skorla galip geldiği 1. maçında Tatum, bir pozisyonda ribaund alırken Caleb Martin tarafından sert bir faule maruz kaldı.

Scalabrine, faulün Tatum'u kasten sakatlamak amacıyla yapıldığını düşündüğünü açıkladı:

"Erik Spoelstra bitime 1:30 kala 16 sayı gerideyken mola aldı ve 30 saniye sonra bu faul oldu. Bu bana biraz şaibeli göründü."




Karşılaşmayı 23 sayı, 10 ribaund ve 10 asistle kariyerinin ilk playoff triple-double'ını yaparak tamamlayan Tatum, maç sonrası bu faulün o kadar da önemli olmadığını söyledi:

"Bunun playoff basketbolu olduğunu anlıyorum. Bu fiziksel bir oyun ve onlar da çok iyi bir takım. Böyle şeyler olur. Muhtemelen bu seride o şekilde maruz kalacağım son faul o olmayacak. Sakatlanmadım sonuçta..."

Heat cephesinde Jimmy Butler'ın yokluğunda takımın skor lideri 24 sayıyla oynayan Bam Adebayo olmuştu.

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