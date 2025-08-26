26 Ağustos
Sassuolo, Mehdi Taremi için devrede!

Serie A'nın yeni takımı Sassuolo, Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan Mehdi Taremi için Inter'den bilgi aldı. Henüz resmi teklif yapılmazken, yaz döneminde oyuncuya ilginin artması bekleniyor.

calendar 26 Ağustos 2025 18:10 | Son Güncelleme Tarihi: 26 Ağustos 2025 18:11
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Serie A'ya yeniden yükselen Sassuolo, Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan Mehdi Taremi'nin durumunu yakından takip ediyor.
 
İtalyan gazeteci Matteo Moretto'nun aktardığına göre, Sassuolo yetkilileri, Inter forması giyen İranlı golcünün transfer şartları hakkında bilgi aldı.
 
Henüz Inter'e resmi bir teklif iletilmiş değil. Milano ekibi, oyuncunun durumuyla ilgili gelişmeleri bekleme pozisyonunda.
 
BEŞİKTAŞ'IN GÜNDEMİNDE
 
Beşiktaş'ın da uzun süredir gündeminde yer alan 33 yaşındaki forvet için yaz transfer döneminde rekabetin kızışması bekleniyor.
 
Inter ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam eden Taremi, sınırlı forma şansına rağmen etkili performanslar sergilemişti.
 
Taremi'nin geleceği, önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.
 
GEÇEN SEZON PERFORMANSI
 
Inter'in geçtiğimiz sezon Porto'dan transfer ettiği Mehdi Taremi, Milano ekibiyle çıktığı 43 maçta 3 gol ve 9 asist kaydetti.
