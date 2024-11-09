 <

Sarunas Jasikevicius: "Kötü oynuyoruz"

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, ASVEL galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Sarunas Jasikevicius: 'Kötü oynuyoruz'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
09 Kasım 2024 01:36
Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, ASVEL galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

Jasikevicius'un açıklamaları şu şekilde;

"Kazanmak zorunda olduğumuz bir maçtı ve bunu başardık. Ama tabii iyi bir basketbol oynamaktan çok uzaktayız. Yeni gelen oyuncuları sürekli adapte etmeye ve kimyayı oluşturmaya çalışıyoruz. Neleri iyi yaptığımızı ve neleri kötü yaptığımızı görmemiz gerekiyor."
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery