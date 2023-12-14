Sarunas Jasikevicius, Fenerbahçe için İstanbul'da

Başantrenör Dimitris Itoudis ile yollarını ayıran Fenerbahçe Beko'nun anlaşma sağladığı başantrenör Sarunas Jasikevicius İstanbul'a geldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Sarunas Jasikevicius, Fenerbahçe için İstanbul'da
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14 Aralık 2023 16:40
Başantrenör Dimitris Itoudis ile yollarını ayıran Fenerbahçe Beko'nun Fenerbahçe Beko, Sarunas Jasikevicius ile anlaşma sağladı. Daha önce Sarı-Lacivertli kulüpte basketbol oynayan Jasikevicius İstanbul'a geldi.

Sarunas Jasikevicius'un ayrıca cuma günkü AS Monaco ile oynanacak EuroLeague maçında çıkma ihtimali var.

Geçen sezon Barcelona'yı çalıştıran 47 yaşındaki Sarunas Jasikevicius, İspanyol ekibinden sonra bir takıma imza atmadı.

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