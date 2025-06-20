19 Haziran
Palmeiras-Al Ahly SC
2-0
19 Haziran
Inter Miami CF-FC Porto
2-1
20 Haziran
Seattle Sounders FC-Atletico Madrid
1-3
20 Haziran
Paris Saint-Germain-Botafogo RJ
04:00
09 Ekim
Los Angeles FC-Toronto FC
05:30

Sarunas Jasikevicius: "Bundan sonrası kolay olmayacak"

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, Beşiktaş Fibabanka maçından sonra konuştu.

calendar 20 Haziran 2025 01:29
Fotoğraf: AA
Sarunas Jasikevicius: 'Bundan sonrası kolay olmayacak'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi 2. maçında Beşiktaş Fibabanka karşısında 84-76 kazanan Fenerbahçe Beko'da başantrenör Sarunas Jasikevicius açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, galibiyete karşın karşılaşmanın bazı bölümlerinde takımından memnun olmadığını söyledi.

Deneyimli çalıştırıcı "Öne geçtik ama Beşiktaş geri geldi yakın bir maç oldu. Oyuncularım savaşıyor ve ellerinden geleni yapıyorlar. Detaylara yeterince dikkat etmediğimizi söyleyebilirim, çok kolay sayı yiyoruz. Özellikle Beşiktaş'ın güçlü olduğu yanlarından çok kolay sayılar yedik. Üçüncü çeyrek bizim açımızdan çok ciddi bir uyarıydı çünkü bundan sonrasının kolay olmayacağını gösterdi" dedi.


 


>>> Artık 500 TL değil 1000 TL'ye varan HEDİYE! KAMPANYA GÜNCELLENDİ, SON GÜNLER, KAÇIRMAYIN!...

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.