Sarunas Jasikevicius: 'Bundan sonrası kolay olmayacak'

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi 2. maçında Beşiktaş Fibabanka karşısında 84-76 kazanan Fenerbahçe Beko'da başantrenör Sarunas Jasikevicius açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, galibiyete karşın karşılaşmanın bazı bölümlerinde takımından memnun olmadığını söyledi.
Deneyimli çalıştırıcı "Öne geçtik ama Beşiktaş geri geldi yakın bir maç oldu. Oyuncularım savaşıyor ve ellerinden geleni yapıyorlar. Detaylara yeterince dikkat etmediğimizi söyleyebilirim, çok kolay sayı yiyoruz. Özellikle Beşiktaş'ın güçlü olduğu yanlarından çok kolay sayılar yedik. Üçüncü çeyrek bizim açımızdan çok ciddi bir uyarıydı çünkü bundan sonrasının kolay olmayacağını gösterdi" dedi.
Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, galibiyete karşın karşılaşmanın bazı bölümlerinde takımından memnun olmadığını söyledi.
Deneyimli çalıştırıcı "Öne geçtik ama Beşiktaş geri geldi yakın bir maç oldu. Oyuncularım savaşıyor ve ellerinden geleni yapıyorlar. Detaylara yeterince dikkat etmediğimizi söyleyebilirim, çok kolay sayı yiyoruz. Özellikle Beşiktaş'ın güçlü olduğu yanlarından çok kolay sayılar yedik. Üçüncü çeyrek bizim açımızdan çok ciddi bir uyarıydı çünkü bundan sonrasının kolay olmayacağını gösterdi" dedi.
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