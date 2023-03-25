Sarıyer Belediyespor'dan PTT'ye geçit yok!

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 21. haftasında Sarıyer Belediyespor, sahasında PTT'yi 3-0 mağlup etti.
Salon: Bahçeköy Orman Fakültesi
Hakemler: Seçkin Yener, Mehmet Gül
Sarıyer Belediyespor: Merve Tanıl, Chatchu-On, Begüm Hepkaptan, Drewniok, Kongyot, Büşra Kılıçlı (Işıl Öz, Merve Nezir, Aslı Tecimer, Çağla Erdem)
PTT: Merve Tanyol, Büşra Güneş, Pavlovic, Busa, Janset Erkul, Caric (Derya Çayırgan, Sema Doluca, Mısra Aşçı, Elifsu Yavuz, Mislina KIlıç)
Setler: 25-18, 25-20, 25-17
Süre: 79 dakika (26, 28, 25)
Salon: Bahçeköy Orman Fakültesi
Hakemler: Seçkin Yener, Mehmet Gül
Sarıyer Belediyespor: Merve Tanıl, Chatchu-On, Begüm Hepkaptan, Drewniok, Kongyot, Büşra Kılıçlı (Işıl Öz, Merve Nezir, Aslı Tecimer, Çağla Erdem)
PTT: Merve Tanyol, Büşra Güneş, Pavlovic, Busa, Janset Erkul, Caric (Derya Çayırgan, Sema Doluca, Mısra Aşçı, Elifsu Yavuz, Mislina KIlıç)
Setler: 25-18, 25-20, 25-17
Süre: 79 dakika (26, 28, 25)
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