Sarıyer Belediyespor'dan PTT'ye geçit yok!

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 21. haftasında Sarıyer Belediyespor, sahasında PTT'yi 3-0 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Sarıyer Belediyespor'dan PTT'ye geçit yok!
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25 Mart 2023 19:10
Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 21. haftasında Sarıyer Belediyespor, sahasında PTT'yi 3-0 mağlup etti.

Salon: Bahçeköy Orman Fakültesi

Hakemler: Seçkin Yener, Mehmet Gül

Sarıyer Belediyespor: Merve Tanıl, Chatchu-On, Begüm Hepkaptan, Drewniok, Kongyot, Büşra Kılıçlı (Işıl Öz, Merve Nezir, Aslı Tecimer, Çağla Erdem)

PTT: Merve Tanyol, Büşra Güneş, Pavlovic, Busa, Janset Erkul, Caric (Derya Çayırgan, Sema Doluca, Mısra Aşçı, Elifsu Yavuz, Mislina KIlıç)

Setler: 25-18, 25-20, 25-17

Süre: 79 dakika (26, 28, 25)

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