Şansal Büyüka'dan Acun Ilıcalı ve Süper Lig yayın ihalesi iddiası

Eski adıyla Lig TV, güncel adıyla beİN Sports'ta uzun yıllar çalışan Şansal Büyüka, bir zamanlar Show TV'de beraber çalıştıkları Acun Ilıcalı hakkında flaş bir iddiada bulundu.

Haber; Sporx.com
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Şansal Büyüka'dan Acun Ilıcalı ve Süper Lig yayın ihalesi iddiası
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13 Haziran 2021 15:51
Süper Lig'de yayın ihalesi anlaşmasına göre beİN Sports, 2021-2022 sezonunu da yayınlayacak. Ancak anlaşmanın son yılı olduğu için yeni bir yayın ihalesi yapılacak.

Bu yıl yapılacak yayın ihalesiyle ilgili flaş ifadeler kullanan eski Lig TV Genel Müdürü ve beIN Sports yorumcusu Şansal Büyüka, ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın, Süper Lig'i yayınlamaya talip olabileceğini iddia etti.

Şansal Büyüka, Milliyet Gazetesi'ndeki köşe yazısında şu ifadeleri kullandı;

"Fransa Ligi'nin yayın hakkını Amazon almış… Amazon da Netflix gibi Dijital bir mecra… Sanki klasik yayıncılık da, teknolojinin bu baş döndürücü değişimi ve gelişimi ile adres değiştiriyor gibi…

Yıl sonuna doğru bizde yapılacak yayın ihalesinde bir bakarsınız Netflix, Amazon, hatta bizim sevgili Acun Ilıcalı'nın Exxen'i maçları almak için yarışabilir

Tabi ülkedeki internet ağı, dijital kanallar için yeterli olacak mı, ondan emin değilim..."

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