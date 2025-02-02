Şanlıurfaspor uzatmalarda 3 puanı kaptı

Trendyol 1.Lig'in 22. hafta maçında Şanlıurfaspor, sahasında İstanbulspor'u 1-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com ve AA, Fotoğraf; AA
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Şanlıurfaspor uzatmalarda 3 puanı kaptı
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02 Şubat 2025 15:28
Son güncelleme 02 Şubat 2025 16:08
Trendyol 1.Lig'in 22. hafta maçında İstanbulspor, Şanlıurfaspor'a konuk oldu.

Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'ndaki mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0'lık skorla kazandı.

Şanlıurfaspor'a galibiyeti getiren golü 90+2'de Amar Begic kaydetti.

Şanlurfaspor, bu galibiyetin ardından puanını 28'e yükseltti. İstanbulspor, 33 puanda kaldı.

Trendyol 1. Lig'in gelecek haftasında İstanbulspor, Ankaragücü'nü konuk edecek. Şanlıurfaspor, Bandırmaspor deplasmanına gidecek.

Stat: 11 Nisan

Hakemler: Furkan Aksuoğlu, Ömer Lütfü Aydın, Mahmut Gülle

Şanlurfaspor: Tokotaev, Burak Can Çamoğlu (Dk. 82 Sefa Kınalı), Awuku (Dk. 64 Kappel), Fatih Eren, Okyere, Akabueze (Dk. 71 Begic), Nafican Yardımcı, Hakan Erçelik, Hasan Hüseyin Acar, Ogundu, Miraç Acer

Uğur Okulları İstanbulspor: İsa Doğan, Fatih Tultak (Dk. 78 Duhan Aksu), Vorobjovas, Sambissa (Dk. 59 Diarra), Emir Kaan Gültekin, Coly, Kubilay Sönmez (Dk. 78 Yusuf Ali Özer), Kerem Şen (Dk. 59 Abdullah Aydın), Özcan Şahan (Dk. 60 Yunus Bahadır), Okan Erdoğan, Krstovski

Gol: Dk. 90+2 Begic (Şanlıurfaspor)

Kırmızı kart: Dk. 32 (Şanlıurfaspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar)

 

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