Şanlıurfaspor uzatmalarda 3 puanı kaptı

Trendyol 1.Lig'in 22. hafta maçında İstanbulspor, Şanlıurfaspor'a konuk oldu.*** HERKESE 1000 TL’ye VARAN HEDİYE, BU FIRSATI KAÇIRMAYIN!<<<<
Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'ndaki mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0'lık skorla kazandı.
Şanlıurfaspor'a galibiyeti getiren golü 90+2'de Amar Begic kaydetti.
Şanlurfaspor, bu galibiyetin ardından puanını 28'e yükseltti. İstanbulspor, 33 puanda kaldı.
Trendyol 1. Lig'in gelecek haftasında İstanbulspor, Ankaragücü'nü konuk edecek. Şanlıurfaspor, Bandırmaspor deplasmanına gidecek.
Stat: 11 Nisan
Hakemler: Furkan Aksuoğlu, Ömer Lütfü Aydın, Mahmut Gülle
Şanlurfaspor: Tokotaev, Burak Can Çamoğlu (Dk. 82 Sefa Kınalı), Awuku (Dk. 64 Kappel), Fatih Eren, Okyere, Akabueze (Dk. 71 Begic), Nafican Yardımcı, Hakan Erçelik, Hasan Hüseyin Acar, Ogundu, Miraç Acer
Uğur Okulları İstanbulspor: İsa Doğan, Fatih Tultak (Dk. 78 Duhan Aksu), Vorobjovas, Sambissa (Dk. 59 Diarra), Emir Kaan Gültekin, Coly, Kubilay Sönmez (Dk. 78 Yusuf Ali Özer), Kerem Şen (Dk. 59 Abdullah Aydın), Özcan Şahan (Dk. 60 Yunus Bahadır), Okan Erdoğan, Krstovski
Gol: Dk. 90+2 Begic (Şanlıurfaspor)
Kırmızı kart: Dk. 32 (Şanlıurfaspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar)
Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'ndaki mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0'lık skorla kazandı.
Şanlıurfaspor'a galibiyeti getiren golü 90+2'de Amar Begic kaydetti.
Şanlurfaspor, bu galibiyetin ardından puanını 28'e yükseltti. İstanbulspor, 33 puanda kaldı.
Trendyol 1. Lig'in gelecek haftasında İstanbulspor, Ankaragücü'nü konuk edecek. Şanlıurfaspor, Bandırmaspor deplasmanına gidecek.
Stat: 11 Nisan
Hakemler: Furkan Aksuoğlu, Ömer Lütfü Aydın, Mahmut Gülle
Şanlurfaspor: Tokotaev, Burak Can Çamoğlu (Dk. 82 Sefa Kınalı), Awuku (Dk. 64 Kappel), Fatih Eren, Okyere, Akabueze (Dk. 71 Begic), Nafican Yardımcı, Hakan Erçelik, Hasan Hüseyin Acar, Ogundu, Miraç Acer
Uğur Okulları İstanbulspor: İsa Doğan, Fatih Tultak (Dk. 78 Duhan Aksu), Vorobjovas, Sambissa (Dk. 59 Diarra), Emir Kaan Gültekin, Coly, Kubilay Sönmez (Dk. 78 Yusuf Ali Özer), Kerem Şen (Dk. 59 Abdullah Aydın), Özcan Şahan (Dk. 60 Yunus Bahadır), Okan Erdoğan, Krstovski
Gol: Dk. 90+2 Begic (Şanlıurfaspor)
Kırmızı kart: Dk. 32 (Şanlıurfaspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar)