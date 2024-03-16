Şanlıurfaspor, kritik Giresunspor virajında!

Şanlıurfaspor, pazar günü deplasmanda Giresunspor ile karşılaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Şanlıurfaspor, kritik Giresunspor virajında!
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16 Mart 2024 14:16
ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, Trendyol 1. Lig'in 27. hafta maçında pazar günü Bitexen Giresunspor'a konuk olacak.

Çotanak Spor Kompleksi'nde saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Batuhan Kolak yönetecek.

Ligde 24 puanla 16. sırada bulunan sarı yeşilli ekip, küme düşme potasında yer alıyor. Giresunspor ise 7 puanla ligin son sırasında bulunuyor.

Şanlıurfaspor ligin ilk devresinde ağırladığı rakibiyle 0-0 berabere kalmıştı.

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