Şanlıurfaspor, Efe Arda Koyuncu ile anlaştı

ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, 19 yaşındaki stoper Efe Arda Koyuncu'yu Başakşehir'den kiralık olarak kadrosuna kattı. İmza törenine Kulüp Başkanı Mehmet Giray Küçük de katıldı.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Şanlıurfaspor, Efe Arda Koyuncu ile anlaştı
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28 Temmuz 2024 13:51
Trendyol 1. Lig ekiplerinden ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, stoper Efe Arda Koyuncu'yu renklerine bağladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Başakşehir Futbol Kulübünden 19 yaşındaki stoper Efe Arda Koyuncu ile kiralık sözleşme imzaladı." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Şanlıurfaspor Kulübü Başkanı Mehmet Giray Küçük'ün de imza töreninde yer aldığı belirtildi.

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