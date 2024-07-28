Şanlıurfaspor, Efe Arda Koyuncu ile anlaştı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, stoper Efe Arda Koyuncu'yu renklerine bağladı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Başakşehir Futbol Kulübünden 19 yaşındaki stoper Efe Arda Koyuncu ile kiralık sözleşme imzaladı." ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, Şanlıurfaspor Kulübü Başkanı Mehmet Giray Küçük'ün de imza töreninde yer aldığı belirtildi.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Başakşehir Futbol Kulübünden 19 yaşındaki stoper Efe Arda Koyuncu ile kiralık sözleşme imzaladı." ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, Şanlıurfaspor Kulübü Başkanı Mehmet Giray Küçük'ün de imza töreninde yer aldığı belirtildi.
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