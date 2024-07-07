Şanlıurfaspor'da Erkan Sözeri dönemi başladı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, teknik direktör Erkan Sözeri ile anlaştı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktör Erkan Sözeri ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı." ifadesi kullanıldı.
İmza törenine Şanlıurfaspor Kulübü Başkanı Mehmet Giray Küçük'ün de katıldığı belirtildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktör Erkan Sözeri ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı." ifadesi kullanıldı.
İmza törenine Şanlıurfaspor Kulübü Başkanı Mehmet Giray Küçük'ün de katıldığı belirtildi.
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