Şanlıurfaspor 2 futbolcuyla yollarını ayırdı

Şanlıurfaspor, Michel Landel ve Stein Reinkort ile karşılıklı anlaşarak sözleşmelerini feshetti.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Şanlıurfaspor 2 futbolcuyla yollarını ayırdı
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09 Eylül 2024 18:26
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor, Landel ve Reinkort ile yollarını ayırdı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcumuz Michel Landel ve Stein Reinkort ile sözleşmemizi karşılıklı anlaşarak sonlandırmış bulunmaktayız. Michel Landel ve Stein Reinkort'a bundan sonraki kariyerinde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız."

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