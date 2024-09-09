Trendyol 1. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor, Landel ve Reinkort ile yollarını ayırdı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
"Profesyonel futbolcumuz Michel Landel ve Stein Reinkort ile sözleşmemizi karşılıklı anlaşarak sonlandırmış bulunmaktayız. Michel Landel ve Stein Reinkort'a bundan sonraki kariyerinde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız."
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
"Profesyonel futbolcumuz Michel Landel ve Stein Reinkort ile sözleşmemizi karşılıklı anlaşarak sonlandırmış bulunmaktayız. Michel Landel ve Stein Reinkort'a bundan sonraki kariyerinde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız."
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU