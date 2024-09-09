Trendyol 1. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor, Landel ve Reinkort ile yollarını ayırdı.



Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:



"Profesyonel futbolcumuz Michel Landel ve Stein Reinkort ile sözleşmemizi karşılıklı anlaşarak sonlandırmış bulunmaktayız. Michel Landel ve Stein Reinkort'a bundan sonraki kariyerinde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız."





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