Şanlıurfalı engelli basketbolcuların hedefi lige iyi başlamak

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Lig ekiplerinden Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, ligin ilk maçında deplasmanda Fenerbahçe'yi yenerek sezona iyi bir başlangıç yapmanın hesabını yapıyor.Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı Antrenörü Serdar Yıldırım, AA muhabirine, yeni sezon hazırlıklarının aralıksız sürdüğünü söyledi.A Grubu'ndaki ilk maçında son şampiyon Fenerbahçe ile 2 Kasım'da deplasmanda karşılaşacaklarını belirten Yıldırım, şöyle konuştu:Türkiye'de en çok genç yetiştiren kulüplerden birisi olduklarını belirten Yıldırım, yetiştirdikleri bazı oyuncuların Fenerbahçe ve Balıkesir gibi takımlara transfer olduğunu, bir oyuncularının ise İspanya'da mücadele ettiğini anlattı.Genç sporcu yetiştirmenin biraz zaman aldığını vurgulayan Yıldırım,ifadelerini kullandı.Takımın kaptanı Mehmet Çetingöz ise geçen sezon play-off'a kalarak çeyrek final maçında karşılaştıkları Fenerbahçe'ye elenmelerine rağmen önemli bir başarı elde ettiklerini söyledi.Bu sezon hedeflerinin, öncelikle takımı ligde tutmak sonra da tekrar play-off'a kalmak olduğunu aktaran Çetingöz,değerlendirmesinde bulundu.