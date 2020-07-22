Sane, Pep'in transferine taş koydu

Manchester City'den ayrılarak Bayern Münih'e giden kanat oyuncusu Leroy Sane, eski hocası Pep Guardiola'nın yoluna taş koydu. Manchester City'nin transfer hedefleri arasında yer alan David Alaba için konuşan 24 yaşındaki oyuncu, yeni takım arkadaşının takımda kalmasını istediğini söyledi.



Leroy Sane, geçtiğimiz ay takımı Manchester City Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam ediyor olmasına rağmen 45 milyon avro karşılığında Alman devi Münih'e transfer oldu.



"HAZIRLIK İÇİN KISA ZAMAN KALACAKTI"



Konu için açıklama yapan Sane; "Eğer sezonu City'de tamamlasaydım, hazırlık için çok kısa zaman kalacaktı. Bayern'e huzur içinde gelip, yaşayacağım yeni evi bulup hemen hayatımın yeni bölümüne başlamak istedim." dedi.



ALABA İÇİN AÇIKLAMA



Bayern Münih'le sözleşmesi gelecek yaz sona eren sol bek oyuncusu David Alaba'nın Real Madrid'le anlaştığı iddia ediliyor ancak Manchester City, Avusturyalı sol bek için teklif yapmayı planlıyor.



Alaba'nın yeni takım arkadaşı Leroy Sane, transfer ihtimali için açıklamalarda bulundu.



Sane yaptığı açıklamada; "David'in kalmasını isterim. Onunla beraber oynamak isterim. O harika bir oyuncu ve harika bir insan. Alaba sadece dünyanın en iyi beklerinden birisi olduğunu değil, aynı zamanda stoperde de en iyilerden olduğunu kanıtladı. Bayern ile Şampiyonlar Ligi kazanma noktasında ciddi bir şansım var." dedi.



