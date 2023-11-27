Samu Saiz: "İç sahada bir türlü kazanamıyoruz"

Sivasspor'un İspanyol oyuncusu Samuel Saiz, 3-3 biten Trabzonspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Samu Saiz: 'İç sahada bir türlü kazanamıyoruz'
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27 Kasım 2023 22:20
Sivasspor'un Trabzonspor ile iç sahada 3-3 berabere kaldığı maçın ardından kırmızı beyazlı ekibin İspanyol oyuncusu Samuel Saiz açıklamalarda bulundu.

"İÇ SAHADA BİR TÜRLÜ OLMUYOR"

Maça çok iyi hazırlandıklarını söyleyen Saiz, "Çok güzel bir maç ortaya çıkardık. Bu maça çok iyi hazırlandık, çok iyi de oynadık ama kazanamadık. Kazanmak için artık ne yapmak gerekiyor biz de bilmiyoruz. Evde oynadığımız tüm maçlarda üstün olsak da bir türlü yenemiyoruz. Tabii ki gol atmanın insana güzel bir neşe veriyor ama istediğimiz sonucu alamadığımız için üzgünüz." dedi.

Samuel Saiz, 3-3 biten maçta 4. dakikada Sivasspor'un ilk golünü atmıştı.

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