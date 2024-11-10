Samsunspor penaltı bekledi, hakem devam dedi

Galatasaray - Samsunspor maçının ilk yarısında Samsunspor penaltı bekledi, hakem devam kararı verdi.
Maçın 24. dakikasında sol çaprazdan ceza alanına girmek isteyen Ntcham, Lucas Torreira ile girdiği mücadele sonrası yerde kaldı.
Samsunsporlu oyuncular hakem Halil Umut Meler'e penaltı itirazlarında bulundu. Bir süre oyunu başlatmayan Meler, VAR'dan bir uyarı gelmeyince oyunu başlattı.
AHMET ÇAKAR: "NET BİR PENALTI VERİLMEDİ"
Pozisyon sonrası bir paylaşım yapan eski hakem Ahmet Çakar, "Hakem Samsunspor'un net bir penaltısını vermedi." dedi.
Maçın 24. dakikasında sol çaprazdan ceza alanına girmek isteyen Ntcham, Lucas Torreira ile girdiği mücadele sonrası yerde kaldı.
Samsunsporlu oyuncular hakem Halil Umut Meler'e penaltı itirazlarında bulundu. Bir süre oyunu başlatmayan Meler, VAR'dan bir uyarı gelmeyince oyunu başlattı.
AHMET ÇAKAR: "NET BİR PENALTI VERİLMEDİ"
Pozisyon sonrası bir paylaşım yapan eski hakem Ahmet Çakar, "Hakem Samsunspor'un net bir penaltısını vermedi." dedi.
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