Spor Toto 1. Lig'in 7. haftasında Bandırmaspor ile Samsunspor karşı karşıya geldi. Bandırma 17 Eylül Stadı'nda oynanan maçta kazanan çıkmadı ve mücadele 0-0 bitti.



SAMSUNSPOR PENALTIYI DEĞERLENDİREMEDİ



İlk yarıda takımlar pozisyonlar bulsa da gol sesi çıkmadı. Maçın ikinci yarısında ise konuk takım Samsunspor penaltı kazandı. Topun başına geçen Douglas Tanque 60. dakikada penaltı vuruşundan faydalanamadı.



EROĞLU İLK MAÇINA ÇIKTI



Hüseyin Eroğlu yönetimindeki ilk maçına çıkan Samsunspor ile Mustafa Gürsel'in çalıştırdığı Bandırmaspor sahadan 1'er puanla ayrılmış oldu.



İKİ TAKIMIN DURUMU VE FİKSTÜRÜ



Alınan bu sonucun ardından Bandırmaspor 11, Samsunspor ise 10 puana yükseldi. Spor Toto 1. Lig'de gelecek hafta Bandırmaspor deplasmanda Adanaspor'a konuk olacak. Samsunspor da evinde Gençlerbirliği ile 3 puan mücadelesi verecek.



Hakemler: Yiğit Arslan, Deniz Turgut, Sezgin Çınar



Beyçimento Bandırmaspor: Gkelios, Oğuz Kağan Güçtekin (Dk. 73 Kerim Avcı), Mulumba, Atabey Çiçek (Dk. 63 Dembele), Koutroumpis, Okan Alkan (Dk. 46 Berkan Mahmut Keskin), Holownia, Caner Cavlun, Levent Ayçiçek (Dk. 84 Sedat Şahintürk), Mehmet Özcan (Dk. 46 Mustafa Saymak), Caner Hüseyin Bağ



Yılport Samsunspor: Szumski, Alim Öztürk, Zeki Yavru, Muhammet Ali Özbaskıcı (Dk. 46 Cihan Kahraman), Ali Kaan Güneren, Laura (Dk. 46 Novikovas), Yusuf Emre Gültekin, Mücahit Albayrak (Dk. 36 Soner Gönül), Yusuf Abdioğlu (Dk. 24 Yunus Emre Çift), Harris, Tanque (Dk. 82 Ahmet Sağat)



Sarı kartlar: Dk. 59 Caner Cavlun, Dk. 60 Koutroumpis (Beyçimento Bandırmaspor), Dk. 28 Ali Kaan Güneren, Dk. 80 Alim Öztürk (Yılport Samsunspor)





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