Samsunspor'dan tur için açıklama!

Samsunspor Başkan Vekili Veysel Bilen, UEFA Avrupa Ligi Play-Off turunda Panathinaikos'un 2-1 üstünlüğü ile biten karşılaşmanın ardından DHA'ya özel açıklamalarda bulundu. Play-Off turunun 2'inci ayağı ise, 28 Ağustos Perşembe günü Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak. Samsun'da 33 bin taraftarın önünde rakibi saf dışı bırakmak istediklerini belirten Veysel Bilen, "Rakibimiz bu kupalarda sıkça boy göstermiş, tecrübe olarak bizden kat kat üstün bir takım. Buna rağmen kaptanımızın da basın toplantısında söylediği gibi pes etmedik. Ülkemizi ve şehrimizi en iyi şekilde temsil ettiğimize inanıyoruz. Fakat bireysel hatalardan kaynaklanan ve bize yakışmayan 2 gol yedik. Samsun'da muhteşem taraftarımızın önünde turu geçmek için bütün gücümüzle mücadele edeceğiz" diye konuştu.Taraftarın desteği ile turu geçmek istediklerini söyleyen Bilen, "Panathinaikos maçının ilk ayağı geride kaldı. Maça çıkmadan önce de söylediğimiz gibi, taşıdığımız armanın sorumluluğunu ve ağırlığını hissederek hem teknik ekibimiz hem de oyuncu kardeşlerimiz çok iyi hazırlandı. Moral ve motivasyonumuz yüksekti, mental olarak da maçı kaldırabilecek güçteydik. Maça biraz tutuk başladık ancak oyunun devamında dengeyi kurduk, ardından da oyunun hakimiyetini ele geçirip öne geçtik. Rakibimiz bu kupalarda sıkça boy göstermiş, tecrübe olarak bizden kat kat üstün bir takım. Buna rağmen kaptanımızın da basın toplantısında söylediği gibi pes etmedik. Ülkemizi ve şehrimizi en iyi şekilde temsil ettiğimize inanıyoruz. Fakat bireysel hatalardan kaynaklanan ve bize yakışmayan 2 gol yedik. Samsun'da muhteşem taraftarımızın önünde turu geçmek için bütün gücümüzle mücadele edeceğiz. Ben oyuncu kardeşlerimize ve teknik ekibimize güveniyorum. Taraftarlarımızdan ricam, Perşembe günü 19 Mayıs Stadı'nı mutlaka doldurmaları, 90 dakika boyunca takımımızın yanında olup son düdüğe kadar destek vermeleridir. İnşallah bu play-off turunu geçerek, tarihimizde ilk kez UEFA Kupası'na katılmayı hak edeceğiz. Perşembe gecesi hep birlikte bu mutluluğu yaşamayı diliyorum" ifadelerini kullandı.