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Samsunspor'dan orta sahaya iki hedef: Lincoln ve Maestro

Samsunspor, Fenerbahçe'nin kadroda düşünmediği Lincoln Henrique ve Adana Demirspor'dan Maestro için temaslarını sürdürüyor.

calendar 02 Temmuz 2025 09:26
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Samsunspor'dan orta sahaya iki hedef: Lincoln ve Maestro
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Transfer dönemine hızlı giren Samsunspor, kadrosunu güçlendirmek için yurt içi hamlelerine ağırlık verdi.

Kırmızı-Beyazlılar, geçtiğimiz sezonu İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'de geçiren Fenerbahçeli Lincoln Henrique'yi radarına aldı. 

26 yaşındaki Brezilyalı futbolcunun, sarı-lacivertli kulüple 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor ancak Fenerbahçe cephesinin oyuncunun ayrılığına engel olmayacağı ifade ediliyor. Çok yönlü yapısıyla dikkat çeken Lincoln'ün transferi için temaslar devam ediyor.



MAESTRO PAZARLIĞI SÜRÜYOR

Samsunspor'un gündemindeki bir diğer isim ise Adana Demirspor'un orta saha oyuncusu Maestro. Karadeniz ekibi, Güney temsilcisiyle bonservis konusunda görüşmelerini sürdürüyor. Tarafların rakamda uzlaşması halinde, bu transferin de kısa süre içinde sonuçlanması bekleniyor. 

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