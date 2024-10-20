Samsunspor'dan Fenerbahçe maçında penaltı itirazı

Fenerbahçe'yi ağırlayan Samsunspor, mücadelenin ikinci yarısında bir pozisyona itirazlarda bulundu.

Haber; Sporx.com
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Samsunspor'dan Fenerbahçe maçında penaltı itirazı
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20 Ekim 2024 20:50
Süper Lig'de Fenerbahçe'yi ağırlayan Samsunspor, karşılaşmanın ikinci yarısında penaltı bekledi.

Maçın 75. dakikasında Landry Dimata ceza sahasında şutunu çekti ama top Sofyan Amrabat'tan döndü. Sonrasında Faslı futbolcu boşta kalan topu uzaklaştırdı.

Samsunsporlu futbolcular, maçın hakemi Muhammet Ali Metoğlu'na itirazlarda bulundu ancak sonuç değişmedi.



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