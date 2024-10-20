Samsunspor'dan Fenerbahçe maçında penaltı itirazı

Süper Lig'de Fenerbahçe'yi ağırlayan Samsunspor, karşılaşmanın ikinci yarısında penaltı bekledi.
Maçın 75. dakikasında Landry Dimata ceza sahasında şutunu çekti ama top Sofyan Amrabat'tan döndü. Sonrasında Faslı futbolcu boşta kalan topu uzaklaştırdı.
Samsunsporlu futbolcular, maçın hakemi Muhammet Ali Metoğlu'na itirazlarda bulundu ancak sonuç değişmedi.
Maçın 75. dakikasında Landry Dimata ceza sahasında şutunu çekti ama top Sofyan Amrabat'tan döndü. Sonrasında Faslı futbolcu boşta kalan topu uzaklaştırdı.
Samsunsporlu futbolcular, maçın hakemi Muhammet Ali Metoğlu'na itirazlarda bulundu ancak sonuç değişmedi.