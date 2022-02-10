Samsunspor'da Bursaspor öncesi tek eksik!

Spor Toto 1. Lig'in 24. haftasında Yılport Samsunspor, sahasında Bursaspor ile karşılaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Samsunspor'da Bursaspor öncesi tek eksik!
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10 Şubat 2022 15:03
Yılport Samsunspor, Spor Toto 1. Lig'in 24. haftasında Cuma günü sahasında Bursaspor'u konuk edecek.

Ligin ikinci devresinde çıkışa geçen Yılport Samsunspor, son 3 haftada Balıkesirspor'u deplasmanda 2-0, sahasında Kocaelispor'u 3-0 mağlup etti, deplasmanda ise Ankara Keçiörengücü ile 1-1 berabere kalarak 7 puan topladı.

Kırmızı-beyazlı ekip, Bursaspor'u da yenerek play-off hedefi doğrultusunda üst sıralara tırmanmayı hedefliyor.

Transferin son gününde kadrosunu gurbetçi oyuncu Ensar Arslan ve Kongolu Joel Kayamba ile güçlendiren kırmızı-beyazlı ekipte, yeni transfer Junior Tallo sakatlığı nedeniyle Bursaspor karşısında forma giyemeyecek.

Ziraat Türkiye Kupası maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle 3 maç ceza alan Ali Ülgen'in cezası ise geçen hafta tamamlandı.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda Cuma günü saat 19.00'da başlayacak maçı, hakem Yiğit Arslan yönetecek.

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