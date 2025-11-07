07 Kasım
Gençlerbirliği-Başakşehir
20:00
07 Kasım
Sarıyer-Vanspor FK
14:30
07 Kasım
Bodrum FK-İstanbulspor
17:00
07 Kasım
Werder Bremen-Wolfsburg
22:30
07 Kasım
Elche-Real Sociedad
23:00
07 Kasım
Pisa-Cremonese
22:45
07 Kasım
Paris FC-Rennes
22:45
07 Kasım
FC Twente-Telstar
22:00
07 Kasım
Greuther Fürth-Preussen Muenster
20:30
07 Kasım
Dynamo Dresden-Nürnberg
20:30
07 Kasım
FCV Dender EH-Zulte Waregem
22:45
07 Kasım
Estoril-Arouca
23:15

Samsunspor, Avrupa'da kasasını doldurdu!

Temsilcimiz Samsunspor, Avrupa'da gösterdiği başarılı performansla birlikte hatırı sayılır bir geliri kasasına koydu.

calendar 07 Kasım 2025 12:00
Haber: NTVSpor, Fotoğraf: AA
Süper Lig'in flaş ekiplerinden Samsunspor, Avrupa'da da adından söz ettiriyor. Karadeniz ekibi, UEFA Konferans Ligi'nde sahasında Malta'nın Hamrun takımını 3-0 mağlup etti ve liderliğe yükseldi.

UEFA Konferans Ligi'nde 3 hafta sonunda topladığı 9 puanla lider konumda olan Samsunspor, hatırı sayılır bir geliri de kasasına koydu.

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Panathinaikos'a elenen Samsunspor, Konferans Ligi'nde lig aşamasına direkt olarak katılmıştı.


KATILIM PRİMİ 3.17 MİLYON EURO

Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'ne katılım ücreti olarak 3.17 milyon euro gelir elde etmişti.

TOPLAM GALİBİYET PRİMİ 1.2 MİLYON EURO

Karadeniz ekibi, UEFA Konferans Ligi'ndeki ilk maçında deplasmanda Legia Varşova'yı, ikinci maçında sahasında Dinamo Kiev'i ve üçüncü maçta yine sahasında Hamrun'u mağlup ederek toplam 1.2 milyon euro daha gelire hak kazandı.

Böylece Samsunspor'un bu sezon UEFA Konferans Ligi'nde elde ettiği toplam gelir 4.37 milyon euro oldu.

2025-2026 sezonunda UEFA Konferans Ligi'ndeki başarı primleri şöyle:

- Lige katılım: 3.17 milyon euro

- Lig aşaması beraberlik: 133 bin euro

- Lig aşaması galibiyet: 400 bin euro

- Lig aşamasını 1-8 arası bitirenler: 400 bin euro

- Lig aşamasını 9-16 arası bitirenler: 200 bin euro

- Son 16 turu: 800 bin euro

- Çeyrek finalistler: 1.3 milyon euro

- Yarı finalistler: 2.5 milyon euro

- Finalistler: 4 milyon euro

- Şampiyon: 3 milyon euro

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 11 9 2 0 25 5 29
2 Fenerbahçe 11 7 4 0 21 8 25
3 Trabzonspor 11 7 3 1 17 7 24
4 Samsunspor 11 5 5 1 17 11 20
5 Göztepe 11 5 4 2 13 6 19
6 Gaziantep FK 11 5 3 3 15 18 18
7 Beşiktaş 11 5 2 4 18 15 17
8 Konyaspor 11 4 2 5 18 18 14
9 Alanyaspor 11 3 5 3 11 11 14
10 Başakşehir 11 3 4 4 12 9 13
11 Rizespor 11 3 4 4 12 14 13
12 Antalyaspor 11 4 1 6 12 20 13
13 Kocaelispor 11 3 2 6 10 15 11
14 Kasımpaşa 11 2 4 5 11 15 10
15 Kayserispor 11 1 6 4 11 24 9
16 Gençlerbirliği 11 2 2 7 10 16 8
17 Eyüpspor 11 2 2 7 6 14 8
18 Karagümrük 11 1 1 9 10 23 4
