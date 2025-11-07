Samsunspor, Avrupa'da kasasını doldurdu!

Süper Lig'in flaş ekiplerinden Samsunspor, Avrupa'da da adından söz ettiriyor. Karadeniz ekibi, UEFA Konferans Ligi'nde sahasında Malta'nın Hamrun takımını 3-0 mağlup etti ve liderliğe yükseldi.UEFA Konferans Ligi'nde 3 hafta sonunda topladığı 9 puanla lider konumda olan Samsunspor, hatırı sayılır bir geliri de kasasına koydu.UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Panathinaikos'a elenen Samsunspor, Konferans Ligi'nde lig aşamasına direkt olarak katılmıştı.Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'ne katılım ücreti olarak 3.17 milyon euro gelir elde etmişti.Karadeniz ekibi, UEFA Konferans Ligi'ndeki ilk maçında deplasmanda Legia Varşova'yı, ikinci maçında sahasında Dinamo Kiev'i ve üçüncü maçta yine sahasında Hamrun'u mağlup ederek toplam 1.2 milyon euro daha gelire hak kazandı.Böylece Samsunspor'un bu sezon UEFA Konferans Ligi'nde elde ettiği toplam gelir 4.37 milyon euro oldu.- Lige katılım: 3.17 milyon euro- Lig aşaması beraberlik: 133 bin euro- Lig aşaması galibiyet: 400 bin euro- Lig aşamasını 1-8 arası bitirenler: 400 bin euro- Lig aşamasını 9-16 arası bitirenler: 200 bin euro- Son 16 turu: 800 bin euro- Çeyrek finalistler: 1.3 milyon euro- Yarı finalistler: 2.5 milyon euro- Finalistler: 4 milyon euro- Şampiyon: 3 milyon euro