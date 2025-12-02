02 Aralık
Mus Spor-Konyaspor
0-019'
02 Aralık
Keçiörengücü-Kayserispor
15:30
02 Aralık
Rizespor-Pendikspor
18:00
02 Aralık
Sakaryaspor-Gençlerbirliği
20:30
02 Aralık
Fulham-M.City
22:30
02 Aralık
Bournemouth-Everton
22:30
02 Aralık
Newcastle-Tottenham
23:15
02 Aralık
Numancia-Mallorca
21:00
02 Aralık
Ebro-Osasuna
21:00
02 Aralık
Navalcarnero-Getafe
23:00
02 Aralık
Ajax-FC Groningen
0-0ERT
02 Aralık
Juventus-Udinese
23:00
02 Aralık
Hertha Berlin-Kaiserslautern
20:00
02 Aralık
Mönchengladbach-St. Pauli
20:00
02 Aralık
RB Leipzig-Magdeburg
23:00
02 Aralık
B. Dortmund-Leverkusen
23:00

Samsun'da Dragon Bot Yarışları'nda engelli sporcular kürek çekti

Samsun'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında düzenlenen Dragon Bot Yarışları'nda 120 engelli sporcu kürek çekerek kıyasıya mücadele etti ve farkındalık yaratıldı.

calendar 02 Aralık 2025 12:52
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Samsun'da Dragon Bot Yarışları'nda engelli sporcular kürek çekti
Samsun'da "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" kapsamında düzenlenen Dragon Bot Yarışları'nda, farklı engel gruplarından 120 sporcu kürek çekti.

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından Batıpark Dolgu Sahası'nda düzenlenen yarışlar, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan'ın startıyla başladı.

İşitme engelli 30, Down sendromlu 30, bedensel engelli 30 ve görme engelli 30 olmak üzere 120 sporcu kürek çekerek kıyasıya mücadele etti.


Büyükşehir Belediye Başkanı Doğan, burada yaptığı konuşmada, 3 Aralık Engelliler Günü'nde farkındalık oluşturmak istediklerini belirtti.

Doğan, "Samsun'da 4 ayrı derneğe üye sporcularımızla bir araya geldik. Ben de sizlerle birlikte olmaktan çok mutluyum. Ben Engelliler Günü demek istemiyorum, özel gereksinime ihtiyaç duyan bireyler demek istiyorum." dedi.

Samsun'u özel gereksinime ihtiyaç duyan bireylerin rahat yaşayacağı bir kent haline getirmeye çalıştıklarını ifade eden Doğan, "Yeni yaptığımız projelerde bunlara çok dikkat ediyoruz ama eski projeler var, inşallah bunları da düzenleyeceğiz. Kent olarak daha uygun hale gelmiş oluruz." diye konuştu.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 14 10 3 1 29 9 33
2 Fenerbahçe 14 9 5 0 31 13 32
3 Trabzonspor 14 9 4 1 25 12 31
4 Göztepe 14 7 5 2 17 7 26
5 Samsunspor 14 6 7 1 20 13 25
6 Beşiktaş 14 7 3 4 24 17 24
7 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
8 Kocaelispor 14 5 3 6 12 15 18
9 Başakşehir 14 4 4 6 19 16 16
10 Alanyaspor 14 3 7 4 14 15 16
11 Konyaspor 14 4 3 7 19 23 15
12 Rizespor 14 3 5 6 16 22 14
13 Antalyaspor 14 4 2 8 14 25 14
14 Kasımpaşa 14 3 4 7 14 21 13
15 Eyüpspor 14 3 3 8 9 17 12
16 Kayserispor 14 2 6 6 14 31 12
17 Gençlerbirliği 14 3 2 9 14 21 11
18 Karagümrük 14 2 2 10 13 26 8
