Şampiyonlar Ligi'nde play-off ilk maçları sona erdi

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda ilk maçlar 4 karşılaşmayla tamamlandı.

Haber; AA, Fotoğraf; Imago
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Şampiyonlar Ligi'nde play-off ilk maçları sona erdi
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22 Ağustos 2024 02:16
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda ilk maçlar, oynanan 4 müsabakayla sona erdi.

Karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

Young Boys (İsviçre)-Galatasaray: 3-2

Midtjylland (Danimarka)-Slovan Bratislava (Slovakya): 1-1

Malmö (İsveç)-Sparta Prag (Çekya): 0-2

Dinamo Kiev (Ukrayna)-Salzburg (Avusturya): 0-2

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda rövanş maçları 27-28 Ağustos'ta oynanacak ve "Devler Ligi"ne kalan takımlar belli olacak.

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