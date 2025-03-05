Şampiyonlar Ligi'nde gecenin toplu sonuçları

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 mücadelesi, oynanan 4 maçla başladı.
Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun son 16 aşamasında oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:
Club Brugge (Belçika)-Aston Villa (İngiltere): 1-3
Real Madrid (İspanya)-Atletico Madrid (İspanya): 2-1
PSV (Hollanda)-Arsenal (İngiltere): 1-7
Borussia Dortmund (Almanya)-Lille (Fransa): 1-1
Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun son 16 aşamasında oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:
Club Brugge (Belçika)-Aston Villa (İngiltere): 1-3
Real Madrid (İspanya)-Atletico Madrid (İspanya): 2-1
PSV (Hollanda)-Arsenal (İngiltere): 1-7
Borussia Dortmund (Almanya)-Lille (Fransa): 1-1