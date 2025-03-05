Şampiyonlar Ligi'nde gecenin toplu sonuçları

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 mücadelesi, oynanan 4 maçla start aldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Şampiyonlar Ligi'nde gecenin toplu sonuçları
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05 Mart 2025 01:30
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 mücadelesi, oynanan 4 maçla başladı.

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun son 16 aşamasında oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:

Club Brugge (Belçika)-Aston Villa (İngiltere): 1-3

Real Madrid (İspanya)-Atletico Madrid (İspanya): 2-1

PSV (Hollanda)-Arsenal (İngiltere): 1-7

Borussia Dortmund (Almanya)-Lille (Fransa): 1-1

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