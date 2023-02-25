Sampdoria kulüp binasına kesik domuz başı bırakıldı!

Kötü gidişat karşısında tepkili olan İtalyan ekibi Sampdoria'nın taraftarları, eski kulüp başkanı Massimo Ferrero ve yardımcısı Antonio Romei'yi korkunç bir şekilde tehdit etti.Taraftarlar, kulüp binası önüne kutu içerisinde kesik domuz başı ile bir not bıraktı. Ferrero ve yardımcısı Antonio Romei tehdit eden taraftarların yazdığı notta,ifadeleri yer aldı.İtalya Serie A'da 23. hafta sonunda Sampdoria, 11 puanla 19. sırada yer alıyor. 20 takımlı ligde küme düşmeme mücadelesi veren Sampdoria'da uzun süredir, taraftarlar yönetime kötü gidişattan dolayı tepki gösteriyor.Daha önce de 30 Ocak'ta şirketin Corte Lambruschini'deki genel merkezine boş mermi eşliğinde bir tehdit mektubu teslim edilmişti. O gün bırakılan kolide ise "Bu sefer boş, bir dahaki sefere gerçek." ifadelerine yer verilmişti. Ancak mesajı bırakan kişi 10 gün sonra şaka yaptığını açıklayıp, herkesten özür dilemişti.Yeni tehdit mesajıyla ilgili olarak İtalyan polisi mesajı bırakan kişi veya kişileri soruşturuyor.