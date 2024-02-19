Samet Aybaba: ''Quaresma değil oğlu!''

Beşiktaş'ta Sportif Direktör, ismi Beşiktaş ile anılan Ricardo Quaresma ile değil, oğlu Ricky Quaresma ile ilgilendiklerini söyledi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Samet Aybaba: ''Quaresma değil oğlu!''
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19 Şubat 2024 12:49
Beşiktaş'ta. sportif direktör Samet Aybaba, ismi Beşiktaş ile anılan Ricardo Quaresma için açıklamalarda bulundu.

Samet Aybaba, eski futbolcuları olan Ricardo Quaresma. ile aralarında herhangi bir sorun olmadığını belirtti.

Aybaba, "Feda döneminde kadro dışıydı. Ben uğraştım affedilsin diye.'' şekinde konuştu.

''OĞLUYLA İLGİLENİYORUZ''

Öte yandan Samet Aybaba, Quaresma'nın isminin Beşiktaş ile anılması üzerine, ''Artık Ricardo Quaresma ile değil oğlu Ricky Quaresma ile ilgileniyoruz" dedi. 

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