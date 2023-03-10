Samet Akaydin: 'Biz bu turu kazanacağız'

Fenerbahçe'nin milli stoperi Samet Akaydin, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Sevilla'ya karşı alınan 2-0'lık mağlubiyeti değerlendirdi.



Talihsiz bir maç olduğunu söyleyen Samet, "Çok talihsiz bir yenilgi aldık. Çok pozisyona girdik. Rakibin pozisyonu yok. Talihsiz bir gol yiyerek ikinci yarıya başladık. Ben takıma inanıyorum, güveniyorum. İstanbul'da tur atlayan taraf biz olacağız." dedi.



Turu geçeceklerine inancı olduğunu söyleyen Samet, "Biz bugün takım olarak çok iyi hazırlandık, çok istekliydik. Taraftarımızı sevindirmeyi çok istiyorduk. İlk yarı çok gol kaçırdık. Talihsiz bir gol yedik. Elendik gözüyle bakmıyoruz. İnanıyoruz. Kendi seyircimizin önünde turu geçen taraf biz olacağız." ifadelerini kullandı.





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