19 Ekim
Kayserispor-Samsunspor
0-027'
19 Ekim
Fenerbahçe-Karagümrük
20:00
19 Ekim
Genoa-Parma
16:00
19 Ekim
Elversberg-Greuther Fürth
0-027'
19 Ekim
Darmstadt-Magdeburg
0-028'
19 Ekim
Heracles-Feyenoord
17:45
19 Ekim
Excelsior-Fortuna Sittard
15:30
19 Ekim
FC Groningen-S. Rotterdam
15:30
19 Ekim
Telstar-SC Heerenveen
2-384'
19 Ekim
Nantes-Lille
21:45
19 Ekim
Toulouse-Metz
18:15
19 Ekim
Rennes-Auxerre
18:15
19 Ekim
Lorient-Brest
18:15
19 Ekim
Lens-Paris FC
16:00
19 Ekim
AC Milan-Fiorentina
21:45
19 Ekim
Atalanta-Lazio
19:00
19 Ekim
Cagliari-Bologna
16:00
19 Ekim
Alanyaspor-Göztepe
17:00
19 Ekim
Como-Juventus
1-067'
19 Ekim
Getafe-Real Madrid
22:00
19 Ekim
Levante-Rayo Vallecano
19:30
19 Ekim
Celta Vigo-Real Sociedad
17:15
19 Ekim
Elche-Athletic Bilbao
15:00
19 Ekim
Liverpool-M. United
18:30
19 Ekim
Tottenham-Aston Villa
16:00
19 Ekim
St. Pauli-Hoffenheim
18:30
19 Ekim
Freiburg-E. Frankfurt
16:30
19 Ekim
Esenler Erokspor-Bodrum FK
19:00
19 Ekim
Iğdır FK-Boluspor
16:00
19 Ekim
Keçiörengücü-Sivasspor
0-062'
19 Ekim
Gaziantep FK-Antalyaspor
17:00
19 Ekim
Nürnberg-Holstein Kiel
1-028'

Salomon Kapadokya Ultra Trail Koşusu sona erdi

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde düzenlenen Salomon Kapadokya Ultra Trail Koşusu sona erdi.

calendar 19 Ekim 2025 14:54
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Salomon Kapadokya Ultra Trail Koşusu sona erdi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Salomon Kapadokya Ultra Trail Koşusu tamamlandı.

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde bu yıl 12'ncisi 79 ülkeden 2 bin 406 sporcunun katılımıyla yapılan yarışta, sporcular 19, 63, 38 ve 14 kilometrelik parkurlarda koştu.

Organizasyonda 119 kilometrelik parkurda erkeklerde Rusya'dan Stanislav Sabokar birinci, Mustafa Dağdelen ikinci, İran'dan Hossein Niroomandi üçüncü olurken kadınlarda birinciliği Beyza Güzel, ikinciliği Güney Afrika'dan Naomi Bran, üçüncülüğü de Rusya'dan Olga Fedeneva elde etti.

63 kilometrelik parkurda erkeklerde birinci Kanada'dan Christian Meier, Oğuzhan Emre Singer ikinci, Rusya'dan Ivan Biriuzov üçüncü sırada yer alırken kadınlarda Rusya'dan Anastasiia Shpak birinci, Tuğçe Karakaya ikinci, Litvanya'dan Sanita Roze üçüncü oldu.

38 kilometrelik parkurda erkeklerde birinciliği Mestan Turhanen, ikinciliği Koray Het, üçüncülüğü ise İrem Can Ayaz elde ederken kadınlarda kadınlarda Rusya'dan Alena Topor birinci, Fatma Taş ikinci, Ekaterina Troshanova da üçüncü sırada yer aldı.

14 kilometrelik parkurda, erkeklerde Ekvador'dan Oscar Basantes birinci, Mustafa Araç ikinci, Enes Altıparmak üçüncü oldu, kadınlarda da Tülin Oktay liderliği, Selma Altundiş ikinciliği, Anna Kirdan da üçüncülüğü elde etti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Nevşehir Valiliği, Ürgüp Kaymakamlığı, Ürgüp Belediyesi, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı, Türkiye Atletizm Federasyonunun katkılarıyla gerçekleştirilen organizasyonun tamamlanmasının ardından Ürgüp Cumhuriyet Meydanı'nda ödül töreni düzenlendi.

Törende, dereceye giren sporculara ödülleri Nevşehir Vali Yardımcısı Mücahit Öztürk ile Ürgüp Kaymakamı Ömer Coşkun tarafından takdim edildi.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 9 8 1 0 22 4 25
2 Trabzonspor 9 6 2 1 15 7 20
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Samsunspor 9 3 5 1 10 8 14
6 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
7 Beşiktaş 8 4 1 3 13 11 13
8 Konyaspor 8 3 2 3 15 12 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 8 2 2 4 10 13 8
13 Gençlerbirliği 9 2 2 5 9 13 8
14 Kocaelispor 9 2 2 5 8 14 8
15 Başakşehir 8 1 3 4 7 9 6
16 Kayserispor 9 0 6 3 5 17 6
17 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.