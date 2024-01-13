Salih Uçan: 'Hocamızın konuşması çok etkili oldu'

Beşiktaş'ın milli futbolcusu Salih Uçan, 3-0 kazanılan Fatih Karagümrük maçının ardından açıklamalarda bulundu.
Fernando Santos'un takımla yaptığı konuşmaya değinen Salih, "Öncelikle aziz şehitlerimizin mekanı cennet olsun. Yeni hocamızla birlikte taraftarımızın önünde iyi bir başlangıç yaptık. Dün akşam bir toplantı yaptık. Hocamızın söylediği, buradaki oyuncuların ilk defa duyduğu sözlerdi. Bütün oyuncuların kulağına küpe oldu. Hepimizin çok hoşuna gitti. Soyunma odasında söyledikleri de kritikti bence. Yeni bir başlangıç olur umarım. Böyle kazanarak devam ederiz." dedi.
Takımda nelerin değiştiğine dair konuşan Salih, "Neler değişti, yavaş yavaş değişecek. Sezona bakıldığında çok kırılan, kırgın bir süreç yaşayan Beşiktaş var. Açıkçası zor bir süreçten geçtik. Belki birçok oyuncunun kariyerinde böyle bir şey olmamıştır. 5 ayda, 5 hocamızla birlikteyiz. Geçen sene de kötü bir süreçten geçip galibiyet serisi yakalayan Beşiktaş vardı. İnşallah yine galibiyet serisi yakalamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.
Fernando Santos'un takımla yaptığı konuşmaya değinen Salih, "Öncelikle aziz şehitlerimizin mekanı cennet olsun. Yeni hocamızla birlikte taraftarımızın önünde iyi bir başlangıç yaptık. Dün akşam bir toplantı yaptık. Hocamızın söylediği, buradaki oyuncuların ilk defa duyduğu sözlerdi. Bütün oyuncuların kulağına küpe oldu. Hepimizin çok hoşuna gitti. Soyunma odasında söyledikleri de kritikti bence. Yeni bir başlangıç olur umarım. Böyle kazanarak devam ederiz." dedi.
Takımda nelerin değiştiğine dair konuşan Salih, "Neler değişti, yavaş yavaş değişecek. Sezona bakıldığında çok kırılan, kırgın bir süreç yaşayan Beşiktaş var. Açıkçası zor bir süreçten geçtik. Belki birçok oyuncunun kariyerinde böyle bir şey olmamıştır. 5 ayda, 5 hocamızla birlikteyiz. Geçen sene de kötü bir süreçten geçip galibiyet serisi yakalayan Beşiktaş vardı. İnşallah yine galibiyet serisi yakalamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.