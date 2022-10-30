Salernitana'dan Lazio'ya şok!

İtalya Serie A 12. hafta maçında Salernitana, deplasmanda Lazio ile karşılaştı.



Stadio Olimpico'da oynanan maçı Salernitana 3-1 kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 51. dakikada Candreva, 68. dakikada Federico Fazio ve 76. dakikada Boulaye Dia'dan geldi.



Alınan bu sonucun ardından Salernitana, puanını 13 yaptı. Lazio ise 24 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Lazio, Roma deplasmanına gidecek. Salernitana ise Cremonese'yi konuk edecek.





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