Sakaryaspor, transferde vites yükseltti!

Sakaryaspor, Gaziantep FK'den Mirza Cihan'ı transfer etti.

calendar 10 Eylül 2025 22:49
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, 24 yaşındaki futbolcu Mirza Cihan'ı transfer etti.

Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Mirza Cihan ile anlaşmaya varmıştır. Kendisine yeşil-siyah formamız altında başarılar dileriz. Hoşgeldin Mirza Cihan." ifadeleri kullanıldı.

Mirza Cihan, geçen sezonun ilk yarısında Gaziantep FK formasıyla Süper Lig'de 8, ikinci devrede kiralık olarak oynadığı Adanaspor ile 1. Lig'de 11 maçta görev almıştı.

