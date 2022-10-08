Sait Karafırtınalar: 'Çok önemli bir 1 puan aldık'

Keçiörengücü ile 1-1 berabere kalan Boluspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, maç sonrası değerlendirmelerde bulundu.



Sait Karafırtınalar, zor bir maç olacağını bilerek geldiklerini belirterek, "Oyuncularla da sık sık konuştuk, analizlerle de baktığımızda ligin en fazla gol atan takımıyla oynayacaktık, kolay bir şey değildi bizim adımıza. Biz de kolay gol yiyen bir takım değildik, mücadelesi yüksek bir maç olacağı belliydi, nitekim de öyle oldu." ifadelerini kullandı.



Karafırtınalar, sabırlı oynayarak golü de bulduklarını aktararak, "İkinci devre de aynı oyunu sürdürdük, hatta geniş alanlarda birkaç tane pozisyon da bulduk. Duran toptan bir gol yiyerek iki puan kaybettik ama neticesinde çok önemli bir deplasmandan bir puan aldık, şu ana kadar oynadığımız takımlar içinde en değerli, en efektif takımdı, kendilerini de tebrik ediyorum. Kendi oyuncularımı da tebrik ediyorum." açıklamasında bulundu.





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