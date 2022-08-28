Sait Karafırtınalar: 'Bugün takım olduk'

Spor Toto 1. Lig'in 3. haftasında konuk ettiği Altınordu ile 1-1 berabere kalan Boluspor'un teknik direktörü Sait Karafırtınalar, "Bugün soyunma odasında gördüm ki biz biraz daha takım olduk. Bugün kaçırdık. Yarın kaçırmayacağız. Bunları atacağız. Bu oyun, bu mücadele benim için tatminkar." dedi.



Karafırtınalar, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, güzel bir maç olduğunu, galibiyetlerin hataları örttüğünü ve gizlediğini, kaybedişlerin mücadeleyi, emeği, harcanan enerjiyi, güzel şeyleri gizlediğini söyledi.



Altınordu karşısında 2 puan kaybettikleri için çok üzgün olduğunu anlatan Karafırtınalar, "İki tane penaltı kaçırdık. Çok boş kaleler kaçırdık. Bunlar futbolda olan şeyler. Bugün soyunma odasında gördüm ki biz biraz daha takım olduk. Bugün kaçırdık. Yarın kaçırmayacağız. Bunları atacağız. Bu oyun, bu mücadele benim için tatminkar." diye konuştu.



Karafırtınalar, içeride bir mağlubiyet, bir beraberliğin hoş olmadığını, 5-1 bitecek bir maç olduğunu ve pozisyon vermediklerini belirterek, "İçeride oynaması en zor takımlardan bir tanesi ile oynadık. Yıllardır çok iyi tanıdığım bir takım. Hocalarını ve oyuncularını da çok iyi tanıyorum. Bir tane bile pozisyon vermedik. Çok iyi mücadele ettik. İki tane stoperim iki tane penaltı yaptırdı. Neticesinde biz iki tane penaltı kaçırdık, onlar iki tane penaltıdan bir tanesini gole çevirdi." ifadelerini kullandı.



Hakemler için hiçbir şey söylemeyeceğini vurgulayan Karafırtınalar, "Sadece karşı taraftaki penaltının tekrarı için bir şey söyleyen hakem ile ilgili bir şey söyleyeceğim. Zaman geliyor, önlerindeki taç olan pozisyona bile sorumluluk alıp taç için bayrak kaldıramayan bir arkadaş. Sen 90+7'de penaltı bayrağını nasıl kaldırıyorsun. Ona sormak istiyorum. Kendisine sordum cevap vermedi. Neticesinde oradan döndüğüm zaman art niyeti yüzde 100 ortaya çıkıyor." değerlendirmesinde bulundu.





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