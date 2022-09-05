Galatasaray'ın Gaziantep FK'yı 2-1 yendiği maçta sarı-kırmızılı takımın en önemli isimlerinden olan Sacha Boey açıklamalarda bulundu.



Karşılaşmayı değerlendiren Sacha Boey "Benim için çok büyük bir maç oldu. Kırmızı karta rağmen maçı domine ettik ve maçı kazandık." dedi.



"Haris Seferovic'in golünün ardından atmosfer nasıldı?" sorusunu yanıtlayan Sacha Boey "İnanılmazdı. Uzun zamandır böyle bir an yaşamadık taraftarımızla. Herkes için çok mutluyum" ifadelerini kullandı.





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