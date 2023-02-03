Saadettin Saran: 'Fenerbahçe, ligden çekilmeyi düşünmeli'

Fenerbahçe camiasında Adana Demirspor maçının hakemi Ali Palabıyık'ın yönetimine yönelik tepkiler devam ederken, büyük bi kesim ise sosyal medyada sarı-lacivertli takımın ligden çekilmesi gerektiği yönünde fikir belirtti. Bu konuyla ilgili olarak sarı-lacivertli camiadan flaş ifadeler geldi.



Sarı-lacivertli takımın başkanlığına aday olmayı düşünen Saadettin Saran, Sansürsüz Futbol adlı YouTube kanalında görüşlerini dile getirdi.



SAADETTİN SARAN: "LİGDEN ÇEKİLME..."



Ligden çekilme ile ilgili soruyu yanıtlayan Saadettin Saran "Hata her zaman vardı ama son zamanlarda izahı olmayan şeyler yaşandı. Öyle bir noktaya gelindi ki herkes artık burada bir kasıt olduğunu söylüyor. Bu artık sürdürülebilir olmaktan çıktı. Fenerbahçe camiası sakin kalmalı. Başkan ve yönetim gerekli adımları atacaktır. Herkesin şapkasını önüne koyup Fenerbahçe'nin olmadığı bir ligin kaç para edeceğini düşünmeli. Bu böyle devam edecekse herkes bunu düşünmeli." ifadelerini kullandı.



SİPAHİOĞLU: "ESKİ BAŞKANLARLA BİRLEŞİN"



Ali Koç yönetiminde yöneticilik yapan ve daha sonra ayrılan Metin Sipahioğlu "3 Temmuz'u yaşayan bir camiayız biz. O günden bugüne düzen bize karşı hiç değişmedi. Hala Fenerbahçe'nin başarısı istenmiyor. Ayrıca Ali Koç'un başarılı olmasının da düzeni kurgulayanlar tarafından istenmediğini düşünüyorum. Biz bu sabah dün geceki rezaleti yaşatan hakemlerin düdüklerinin asılmasını beklerken, 'ofsaytımsı' skandalının yaşatan hakemin bu hafta maç aldığını görüyoruz. Mevcut başkan ve eski başkanlar bir arada bu düzene karşı hareket etmeli. Başka çaremiz yok. Yönetimimiz ve başkanımızın artık kendimizden başka dostumuz olmadığını anlamalı. Ben bu yapıyla daha güçlü mücadele edilmesi gerektiğini ve ligden çekilmek yerine daha dominant bir tavır alınması gerektiğini düşünüyorum. Yeni nesillerin Fenerbahçeli olması için şampiyonluklardan uzaklaşmamalıyız. Ancak yönetimimiz böyle bir karar alırsa arkasında dururum." açıklamasını yaptı.



"SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIZ!"



1907 Derneği Başkanı Rıfat Perahya "Bir yapı, Fenerbahçe ne zaman kafasını kaldırsa aşağıya çekmeye çalışıyor. Herkes gibi hakemler de hata yapabilir ancak gözümüze baka baka futbolcularımızla dalga geçerek yapılan bir yönetimi çok az görmüşüzdür. Dün gece hiçbirimiz uyuyamadık ancak bunun sebebi puan kaybı, beraberlik falan değil. Hakkımız yendiği için uyuyamıyoruz. Başkanımız Ali Koç ne karar alacaksa yanındayız. Protestoysa protesto... 1907 Fenerbahçe Derneği olarak dün akşam sahada bulunan hakemler hakkında bir suç duyurusunda bulunacağız. Görevi kötüye kullanma ve halkı düşmanlığa sevk etme suçlarından. Kimsenin Fenerbahçe ile dalga geçmeye hakkı yok. Son 25 senenin 20 senesinde Aziz Başkan kimseye eğilmeden, kimseden sözünü esirgemeden başkanlığını yaptı. Son 5 sene Ali Başkan daha kapsayıcı bir anlayış sürdürdü. İki durumda da bu operasyonlar devam etti. Artık aksiyon alma zamanı." dedi.



DURMAZ: "LİGDEN ÇEKİLME..."



Sarı-lacivertli kulübün eski futbolcularından Abdülkerim Durmaz "Bir gram uyuyamadım. Gözümü kapadığım anda Ali Palabıyık'ın meymenetsiz suratı gözümün önüne geliyor. herhalde haftalarca uyuyamam o alaycı ifade yüzünden. Artık konuşma vakti falan değil. Artık ben de takımın ligden çekilmesi gerektiğini düşünmeye başladım. Fenerbahçe'nin 40 küsür puanı var. Çıkın küçük çocukları profesyonel yapıp onlarla oynayın maçlarınızı. 40 puan bizi ligde tutar. Takımı ligden çekmek kararı dahil her kararda tüm camia Ali Koç'un yanında olacak." ifadelerini kullandı.





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