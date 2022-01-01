"Ross, Lakers ve Jazz için doğal bir hedef" iddiası

Bazı NBA takımlarının, Orlando Magic guardı Terrence Ross'u Los Angeles Lakers ve Utah Jazz için "doğal bir takas hedefi" olarak gördüğü iddia edildi.



Substack'ten Marc Stein, kısa süre önce kaleme aldığı bir yazıda NBA'deki bazı takımların Ross'un Lakers ve Jazz için "doğal bir hedef" olduğunu düşündüğünü belirtti:



"Bu güncellemeyi Pazar gecesi Twitter aracılığıyla iletmiştim çünkü Orlando'dan Terrence Ross ve Gary Harris, bu günlerde ne zaman ortaya çıksalar izlenecek isimler. Magic'in, karşılığında alabilecekleri draft seçimlerinin miktarına bağlı olarak, 10 Şubat'taki takas tarihinden önce birini veya her ikisini birden takas etmesi bekleniyor.



Bazı takımlar Ross'u Lakers veya Utah Jazz için doğal bir hedef olarak görüyor. Her iki ekibin de savunmacı bir kanat oyuncusu aradığı bilinse de, son tarihe dek etkili bir takas yapmak için çok sınırlı takas varlıklara sahipler."



Bu sezon Ross, Orlando formasıyla maç başına %31 üçlük isabetiyle 11.7 sayı, 2.7 ribaund ve 2.1 asist ortalamalarına sahip.



