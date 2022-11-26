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Ronaldo'ya 225 milyon dolar'lık teklif!

Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nassr'ın, Cristiano Ronaldo'ya 3 yıl için 225 milyon dolar'lık bir teklif sunduğu öne sürüldü.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Ronaldo'ya 225 milyon dolar'lık teklif!
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26 Kasım 2022 22:42
Al Nassr, Manchester United ile sözleşmesi fesheden Cristiano Ronaldo'nun kapısını dev bir teklifle çaldı.

CBS Sport'un haberine göre, Suudi Arabistan kulübü Portekizli yıldıza 3 yıl için 225 milyon dolar'lık bir transfer teklifinde bulundu.

Portekiz ile Dünya Kupası'nda mücadele eden Ronaldo'nun bu teklife vereceği cevap merak konusu oldu.

Ronaldo, yaz transfer döneminde de yine Suudi Arabistan'dan gelen iki yıllık 275 milyon euro'luk transfer teklifini geri çevirmişti.

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