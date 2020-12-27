Ronaldo: "Oğlum cips yemesin istiyorum"

Juventus oyuncusu süper yıldız Ronaldo, oğluna aşıladığı mentalite üzerine açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Ronaldo: 'Oğlum cips yemesin istiyorum'
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27 Aralık 2020 23:09
Portekizli süper yıldız Ronaldo, yüzyılın oyuncusu ödülünü aldığı tören sonrasında açıklamalarda bulundu.

Cristiano Ronaldo, oğlu ile ilişkisi üzerine de şaşırtıcı sözler sarf etti.

"EN İYİSİ OLSUN İSTİYORUM"

35 yaşındaki oyuncu açıklamasında; "İleride iyi bir futbolcu olup olamayacağını göreceğiz. Buna kızdığımı bilmesine rağmen bazen kola içiyor, cips yiyor. Bazen ona vücüdunu yenilemesi için soğuk suya girmesini söylüyorum. Bana suyun çok soğuk olduğunu söylüyor. Bunlar normal çünkü henüz sadece 10 yaşında. Oğluma futbolcu olması için baskı yapmayacağım ama yardımımı isterse tabii ki yardım edeceğim. Bu uzun ve sıkı bir çalışma gerektiriyor. Oğlumun her şeyden önce futbolcu da olsa doktor da olsa en iyisi olmasını istiyorum." dedi.

Cristiano Ronaldo, başarılı kariyerindeki koleksiyonuna Globe Soccer Awards'taki "yüzyılın oyuncusu" ödülünü de ekledi.



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